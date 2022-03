Fortsatt nedgang i antall koronarelaterte sykemeldinger

Foreløpige tall fra Nav viser at det ble 43.400 nye personer med legemeldt sykefravær i forrige uke. Det er 6.000 færre enn uken før. I overkant av hver tredje av alle nye sykmeldte personer i uke 11 hadde koronarelaterte diagnoser.

– På to uker har det vært en halvering i antall nye sykmeldte med koronarelaterte diagnoser. Alt tyder på at smittetoppen for omikron er passert, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Antall nye personer som ble sykmeldt i forrige uke, er 13.600 flere enn i samme uke i fjor, men 28.000 færre enn samme uke for to år siden, rett etter nedstengningen 12. mars 2020.

Flest nye sykmeldte personer i forrige uke er blant personer sysselsatt innen helse- og sosialtjenester, med 12.000 personer, hvorav 4.300 hadde koronarelaterte diagnoser.

