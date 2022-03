FHI mener de vet hvor bakterien som har påvirket 33 norske sykehus stammer fra

Overlege Kirsten Gravningen ved Folkehelseinstituttet sier i en pressemelding at helseforetakene har deltatt i en omfattende utbruddsetterforskning hvor blant annet kartlegging av smittede pasienter og undersøkelse av produkter og utstyr de har vært i kontakt med, har vært prioritert.

– Nå blir det viktig å finne omfanget av forurensning i mistenkt produkt, sier hun.

Sykehusinnkjøp har nå varslet alle helseforetak i Norge om inntil videre å stoppe bruk av vaskeklutene fra den aktuelle produsenten.

Smittevernoverlege Egil Lingaas ved Oslo universitetssykehus sier til Sykepleien at det er funnet samme bakteriestamme i klutene og det pågående utbruddet av Pseudomonas aeruginosa ved norske sykehus.

– Vi har til nå funnet den i til sammen ni pakker med kluter, sier han.

Det pågående bakterieutbruddet begynte i november. Utbruddet med bakterien er påvist ved 33 sykehus i Norge, og det omfatter nå 239 pasienter.

Seksjonsleder for medisinsk intensiv på Oslo universitetssykehus, Ullevål, Elin Andresen, sier til Sykepleien at disse klutene har vært vanlige å bruke på de fleste pasienter på hennes avdeling. Men fredag kom det melding om at klutene ikke lenger skulle brukes, forteller hun.

