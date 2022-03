Ekspertgrupper skal forsøke å gi bedre krisehåndtering

– Når en krise inntreffer, er det helt avgjørende at vi har et system som gjør det mulig å reagere mest mulig effektivt. Vi må raskt få fram kunnskap både om årsaker til krisen og følgene av den for å kunne ta gode avgjørelser, sier statssekretær Oddmund Løkensgaard Hoel (Sp) i Kunnskapsdepartementet.

Den ene gruppen ledes av seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret. Denne skal se på effektiv og sikker infrastruktur for deling og bruk av relevant statistikk og data i kriser.

Den andre gruppen ledes av økonomiprofessor Mari Rege ved Universitetet i Stavanger og skal vurdere juridiske og etiske problemstillinger knyttet til innsamling, tilgjengeliggjøring, deling og bruk av data og bruk av randomiserte forsøk i kriser.

Ekspertgruppene skal levere kortfattede rapporter med klare tilrådninger innen 30. juni 2022.

