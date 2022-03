USA vil overta etterforskningen av flyulykken i Beiarn

Norsk politi ledet etterforskningen av ulykken, som skjedde fredag kveld.

Kommunikasjonsdirektør Timothy Irish i US Marine Corps opplyser til VG at USA i løpet av de nærmeste dagene vil overta ansvaret for etterforskningen.

Det har gjennom helgen blitt jobbet med å avklare hvem som har ansvar for å følge opp ulykken videre. Ettersom flyet og mannskapet er amerikansk, men ulykken fant sted på norsk jord, har det vært juridiske utfordringer, opplyste politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt til NTB lørdag.

Både Kripos og Flyhavarikommisjonen er koblet inn i saken og gjorde undersøkelser på åstedet søndag.

Fire amerikanske soldater omkom da flyet av typen V-22 Osprey styrtet i fredag kveld. Soldatene var i Norge i forbindelse med Nato-øvelsen Cold Response.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]