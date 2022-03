Rødt ber regjeringen hindre kriminalitet mot nye flyktninger

Stortingsrepresentanten sier at ukrainere allerede før krigen var blant de mest sårbare i Norge.

Nå ber han arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) svare på hva hun vil foreta seg for å sikre at ukrainske flyktninger ikke blir utnyttet av arbeidslivskriminelle, skriver Aftenposten.

Han stiller spørsmålet etter at Fair Play Bygg allerede har fått informasjon om forsøk på utpressing og svindel ved flyktningmottaket på Råde. Her skal det være gjort forsøk på å presse flyktninger for penger, slik FriFagbevegelse skrev tidligere i uken.

– Må ikke la de kriminelle styre

Kristjánsson viser til at flyktningene er i en svært sårbar situasjon og ikke har kunnskap om norsk språk og reglene i det norske arbeidslivet.

– Norge trenger arbeidskraft i nesten alle bransjer. Men vi må ikke la de kriminelle få styre. Derfor er det viktig at myndighetene komme raskt på banen. Ting tyder på at kriminelle allerede er i gang før myndighetene har rukket å tenke på problemstillingen, sier Kristjánsson.

Har advart kvinner og unge

Rødt-politikeren er lang fra alene om å bekymre seg for de nyankomne flyktningene. Både FN og flere hjelpeorganisasjoner har advart kvinner og unge om at noen av dem som sier de vil hjelpe, kan være folk som slett ikke vil dem vel.

– Vi er bekymret for flere ting, folk kan sette seg i gjeld, folk kan havne i prostitusjon, i avhengighetsforhold, jobbe billig for å betale tilbake gjeld. Det må vi prøve å unngå, sier seksjonsleder Are Magnus Olsen i Politiets utlendingsenhet til NRK.

Tidligere kriser har vist at kriminelle vet å utnytte mennesker som er på flukt.