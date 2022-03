Få kvinner i samfunnsdebatten: – Vi blir beskyldt for å være PR-kåte

– Jeg har vel dårlig selvinnsikt siden jeg pleier å si ja. Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene av kvinner som mer engstelige, men jeg kjenner meg igjen i den forstand at jeg har hørt redaktørene snakke om dette problemet helt siden jeg kom inn i pressemiljøet, sier Elin Ørjasæter.

Ørjasæter er forfatter og dosent på HR-linjen ved Høyskolen Kristiania. Hun mener kvinner som er usikre på om de bør stille opp i debatten, bør ha tillit til at redaksjonene som ringer dem vet hva de driver med.

– Kom til Debatten og vær rollemodeller, skrev Debatten-programleder Fredrik Solvang på Instagram på årets kvinnedag.

Engstelige

Fredrik Solvang skrev at redaksjonen ofte må bruke lengre tid til å få kvinner til å stille opp. Han mente årsaken kunne være at kvinner har bedre selvinnsikt enn menn, og at de kan være mer engstelige for å gå utover eget fagfelt.

– De er generelt noe mer forsiktige, og tenker gjerne overdrevet mye på mulige negative konsekvenser, skrev Solvang.

Ørjasæter mener det er bortkastet å bekymre seg over at man ikke er riktig gjest til programmet.

– Du må ha tillit til den som spør deg. De ringer jo nettopp deg fordi de vil ha dine synspunkter. Hvis man skal begynne å tenke at det finnes noen som kan dette bedre enn deg, så kan du jo aldri takke ja. Men, jeg tenker også at hvis folk ikke vil stille opp, så får vi bare la dem slippe, sier hun.

Programleder Fredrik Solvang har også tidligere bedt flere kvinner til å stille til debatt. Da Debatten fikk kritikk for å ha få kvinner i en debatt om #Metoo i Trøndelag Arbeiderparti i 2019, skrev Solvang skrev på Facebook «Dere er feige, dere takker nei, dere tør ikke. Og dette gjelder spesielt alle kvinner i Arbeiderpartiet». NRK-profilen unnskyldte litt seg senere for å ha gått for hardt og kategorisk fram.

«Menn kan takk nei»

Sjeføkonom i Prognosesenteret Nejra Macic synes det er en dårlig idé å gå utover eget fagfelt. Macic sier hun som regel takker ja, med mindre det er utenfor hennes kjernekompetanse.

– Jeg synes ikke jeg skal uttale meg bare fordi jeg er kvinne, hvis jeg vet det finnes noen som kan feltet bedre enn meg. Det kan også noen menn i større grad tenke på. Vi bør løfte debattene på TV og radio til et høyere nivå faglig sett, og da ønsker jeg meg heller flere menn som takker nei til å mene noe om felt de ikke kan noe om, enn at kvinner skal uttale seg mer om noe de ikke kan, sier Macic, og legger til:

– Vi er langt nok ute på viddene som det er i flere debatter, så jeg synes heller vi bør fokusere på å heve kvaliteten framfor at flere skal uttale seg om ting de ikke kan, sier hun.

Ofte takker hun nei fordi debattene hun blir spurt om å delta i er politisk vinklet, og hun oppfatter at hennes rolle som sjeføkonom skal være apolitisk. Nejra Macic er opptatt av at hennes rolle ikke skal være for eller mot et foreslått tiltak, men heller kommentere hva konsekvensene kan bli dersom et tiltak innføres.

– Jeg har opplevd at noen journalister prøver å sette meg i bås og ilegge meg meninger jeg ikke har. For eksempel med boliglånsforskriften, der jeg har uttalt flere ganger at jeg mener forskriften bidrar til å dempe gjeldsveksten og fører til svakere boligprisutvikling enn om forskriften ikke hadde vært der. Likevel har jeg fått høre flere ganger «du er blant få som er for denne forskriften..».

Hun er ikke opptatt av å være synlig som kvinnelig økonom i mediene.

– Da jeg studerte hadde jeg bare en kvinnelig foreleser i løpet av fem år, og resten var menn. Men i dag tenker jeg ikke særlig på at kvinner er underrepresentert i faget. Jeg opplever at det er mange kvinner som uttaler seg i mediene, for eksempel fra de store bankene, sier hun.

Sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic. (Prognosesenteret)

Trenger ikke spisskompetanse

Førstelektor Karl-Fredrik Tangen ved Høyskolen Kristiania har jevnlig stilt opp i mediene i en årrekke. I NRK-programmet Folkeopplysningen gjorde de et humoristisk poeng ut av at han hadde over 200 ekspertområder – og at han hadde fått mange uventede eksperttitler – som bursdagsekspert.

– Jeg har uttalt meg litt fort i øst og vest, men det er som regel innenfor områder jeg kan noe om. Jeg er ikke enig i at man må ha spisskompetanse på feltet for å uttale seg. Det å kunne formidle godt er også en kompetanse, og så synes jeg det bør være en bred tilgang av kilder. Men så er det jo forskjell på å uttale seg om vaksiner og renter, og på å uttale seg om forholdet mellom mennesker, sier Tangen.

Han er både sosiolog, samfunnsgeograf og førstelektor ved institutt for markedsføring.

Tipsa om andre

Karl-Fredrik Tangen forteller han flere ganger har tipsa journalister om å ringe kvinnelige kolleger i stedet.

– Ofte har jeg tipset om kvinner, eller andre jeg mener har bedre kompetanse enn meg, men så ringer journalisten tilbake igjen etter en stund. Det er ofte vanskelig å få kvinner til å stille opp i den offentlige debatten, det er en erfaring mange som jobber i ulike redaksjoner forteller at de har, sier han.

Tangen tror at han liker å uttale seg, fordi han er sønn av to lærere og har jobba som lærer selv.

– Jeg ble lært opp til å alltid rekke opp hånda og svare, kanskje også når jeg ikke visste svaret. Jeg har også jobba i reklamebransjen å lært meg og sette meg inn i mange ulike bransjer. Jeg har studert samfunnsgeografi og sosiologi, så det er de store fortellingene i samfunnet som er mitt tema, ikke nisjer. Men kjønn har nok spilt en rolle i dette, men jeg prater også mer enn 98 % av alle menn jeg kjenner.

Karl-Fredrik Tangen er førstelektor ved Institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania. (Høyskolen Kristiania / Jonatan A. Quintero )

Vil være sikre

Elisabeth Eide har forsket på kjønnsbalansen i mediene i en årrekke. I en den norske delen av en global undersøkelse av mediebildet fra én utvalgt dag fra i fjor, var 60 prosent av alle TV-kildene menn. I avisene var det bare 28 prosent kvinnelige kilder, mens radioundersøkelsene viste 36 prosent kvinner.

I Debatten på NRK hadde de 41 prosent kvinner, og 59 prosent menn i 2022 skriver Solvang på Instagram. Høsten 2021 var tallene litt bedre, med 48 prosent damer og 52 prosent menn.

– Vi vil gjerne bli bedre: Når vi ser at det går mot for mange menn i en sending, ber vi organisasjonene, partiene eller enkeltpersonene om de kan sende kvinner i stedet eller om de har en kvinnelig kollega de kan anbefale som erstatning for seg selv, skriver Fredrik Solvang på Instagram.

Eide har tidligere uttalt det er flere hindre å komme over for å øke kvinners deltakelse i media.

– Kulturer i redaksjonene, toppstyrte virksomheter, næringsliv med menn i toppen, gamle kildelister med etablerte mannlige eksperter og kvinners vegring for å stille opp, sa Eide til OsloMet.

Hun tror menn tar lettere på å uttale seg om saker utover eget kompetansefelt.

– Kvinner stiller sjeldnere opp som kilder om de ikke er 100 prosent sikre på temaet. Det skjer ikke like ofte med menn, sa hun.

PR-kåt

Elin Ørjasæter og kollega Karl-Fredrik Tangen mener kvinner som takker ja, oftere kan bli spurt igjen, fordi redaksjonene vil ha en bedre kjønnsbalanse.

– Jeg har selv kommet veldig mye på, fordi det er mange andre kvinner som sier nei. Det er vel også færre kvinner i en del stillinger, og når en større andel sier nei, da ringer de ofte oss som takker ja. Vi få damer som stiller til debatt blir ofte beskyldt for å være PR-kåte, en beskyldning jeg lever godt med, sier Ørjasæter.

– Men de ringer oss fordi vi er flinke til å spissformulere oss, og vi er flinke til å levere et skarpt budskap raskt. Det er ikke alltid den med mest spisskompetanse som er best egnet til å delta i en debatt – evnen til å formulere deg godt og tydelig er også veldig viktig for publikum. Det er noe mange fagfolk undervurderer.

At kvinner mottar mer hets enn menn for opptre i mediene, har flere pekt på som en mulig årsak til at flere kvinner takker nei til intervjuer og debatter.

Elin Ørjasæter mener det er unødvendig å tenke over om man egentlig er den med best kompetanse på feltet - og heller stole på at redaksjonene vet hva de gjør. (Hilde Unosen)

Hets for utseende

Før jul skrev den svenske forfatteren og journalisten Åsa Linderborg et innlegg på NRK ytring der hun reflekterte rundt hvorfor hun nesten alltid takker nei til TV-debatter. Linderborg skrev at hun har begynt å skamme seg over eget utseende etter at hun ble eldre, og at hun mottar hetsende meldinger om nettopp dette.

Innlegget startet en debatt, og Elin Ørjasæter var blant dem som var uenig i argumentasjonen til Linderborg.

– Utseende bør ikke hindre deg fra å stille i debatter. Jeg får også masse hets, men jeg lar meg ikke hindre av det. Jeg synes det er rart at folk skal la seg hindre av anonyme folk som vil fortelle deg hvor håpløs du er. Anonyme hetsere har null skadepotensial. Det som derimot er skummelt er å bli gjengitt feil. Så går det skikkelig inn på meg hvis mennesker jeg har respekt for snakker nedsettende om meg som person etter en debatt. At folk synes jeg er stygg derimot, det er så usaklig at jeg knapt legger merke til det, sier Ørjasæter.

Det er imidlertid enkelte temaer Ørjasæter ikke stiller til debatt om.

– Jeg snakker ikke om sport eller klima. De få gangene jeg gjør det, angrer jeg. Jeg er verken interessert i det, og jeg kan heller ingenting om det.

Hun har i tillegg en teori om hvorfor kvinner sjeldnere takker ja.

– Det tar forbaska mye tid, og kvinner er generelt travlere og mer presset på tid.

