Venstre vil skille oljefondet og Norges Bank etter Stoltenberg-ansettelsen

– Vi har vært veldig kritiske til utnevnelsen av Stoltenberg, men mener ikke den er ulovlig. Men vi bør ta lærdom av dette og stramme inn på reglene for fremtiden, sier Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn til Dagens Næringsliv.

Utnevnelsen var i tråd med embetsverkets tilråding i saken, men har vært politisk kontroversiell på grunn av Stoltenbergs fortid som både statsminister og Ap-leder og hans nære bånd til Arbeiderpartiet og statsminister Jonas Gahr Støre.

Ansettelsen ble behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Den valgte å ikke gå videre med sine undersøkelser.

– Vi trenger en bestemmelse i sentralbankloven som kan fange opp tilfeller der en utnevner folk med veldig tette bånd, men som ikke faller inn under de habilitetsbestemmelsene som er der i dag, sier Rotevatn.

Venstre mener ansettelsen også har vist at det er to svært ulike ting å være sentralbanksjef og å være styreleder for oljefondet.

– Derfor må vi ta steget og skille de to. Oljefondet er vokst så stort at det å finne den perfekte personen som skal kunne alt om pengepolitikk og den perfekte styreleder for et globalt investeringsfond, er vanskelig, sier han.

Stoltenberg er i dag generalsekretær i Nato, en posisjon han har fram til 30. september.

