Ukrainske flyktninger takket kongen med sang

Det bor mellom 600–700 ukrainske flyktninger på Scandic Hotell Helsfyr, som benyttes som akuttinnkvartering av ukrainske flyktninger.

Under sitt besøk på Helsfyr fikk kong Harald og kronprins Haakon blant annet en orientering om arbeidet som gjøres over hele Norge for å motta flyktninger fra krigen i Ukraina.

Det ble også tid til å møte ukrainske familier som har flyktet fra sitt land etter Russlands invasjon.

– De var veldig preget av situasjonen, sa kongen til pressen om møtet med flyktningene.

– Det er helt forferdelig det som skjer, sa han.

På spørsmål om kongen mener Norge gjør nok for å hjelpe de som er igjen i Ukraina, svarte han at det er snakk om å finne den rette balansen.

– Gjør vi for mye, blir det verdenskrig, og gjør vi for lite, blir det hungersnød. Det er om å gjøre å finne den riktige balansen. Det er ikke godt å vite hvor den er, sa kongen.

Da besøket var over sang ukrainske flyktninger den ukrainske nasjonalsangen for kongen og kronprinsen.

