Tolv timers gratis SFO for førsteklassinger

Det betyr at de som har deltidsplass som er inntil tolv timer i uken vil få denne gratis, og at prisen for et heltidstilbud også vil bli rimeligere for alle, opplyser Kunnskapsdepartementet.

I høringsforslaget står det at de gratis timene skal fordeles på de dagene SFO normalt er åpen, og dersom kommunene har SFO-tilbud i feriene, må det også være et gratis tilbud da.

Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til forskrift om ordningen på høring. Høringsfristen er 29. april.

