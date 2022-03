Salget av Telenor Myanmar er godkjent av myanmarske myndigheter

Det bekrefter Telenor i en pressemelding fredag.

Telenor etablerte seg i Myanmar i 2014. Datterselskapet Telenor Myanmar vokste seg raskt til å bli en av landets største mobiloperatører. Per i dag har selskapet 18 millioner kunder i Myanmar, men i fjor sommer kunngjorde Telenor at virksomheten skal selges til libanesiske M1 Group for 900 millioner kroner.

Salget skjer etter at det ble gjennomført et militærkupp i landet på nyåret i fjor. Telenor forklarte at bakgrunnen for salget var at militærjuntaen i Myanmar krever å få overvåke mobilkommunikasjon.

Skal ha bånd til militærjunta

Gjennom den regulatoriske godkjennelsesprosessen har myndighetene i Myanmar satt som vilkår at M1 Group skal ha en lokal partner som medeier av Telenor Myanmar etter at transaksjonen mellom Telenor og M1 avsluttes.

Den lokale majoritetseieren er Shwe Byain Phyu, som er blitt anklaget for å ha tette bånd til militærjuntaen. Telenor sier avtalen de inngår kun er mellom dem og M1.

– Telenor har ikke vært part i noen dialog mellom M1 og deres lokale partner, understreker Brekke.

Han mener salget var det beste alternativet for Telenor i situasjonen de sto i.

– Telenor må forlate Myanmar for å kunne etterleve våre verdier innen menneskerettigheter og ansvarlig forretningsdrift, og fordi lokale lover i Myanmar er i konflikt med europeiske lover. Sikkerhetssituasjonen er ekstrem og blir stadig verre, og vi må sørge for at måten vi forlater Myanmar på ikke øker sikkerhetsrisikoen for våre ansatte. Med få tilgjengelige alternativer, anser vi salget av Telenor Myanmar å være det mest realistiske alternativet for å holde våre ansatte trygge, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor Group, i en pressemelding fredag.

– Ikke under sanksjoner

De sier også at de har forsikret seg om at Shwe Byain Phyu og dets eiere ikke er under gjeldende internasjonale sanksjoner.

Frykten blant menneskerettighetsorganisasjoner er at informasjon om aktivister og andre kan bli lekket til militærjuntaen, gitt Shwe Byain Phyus angivelige bånd til dem.

– Vi føler med samfunnet og folket i Myanmar som opplever en dypt alvorlig og ekstremt vanskelig situasjon. Å forlate Myanmar var en avgjørelse vi tok med tungt hjerte, og jeg vil takke våre ansatte og kunder for deres engasjement for Telenor gjennom årene i Myanmar, fortsetter Brekke.

Respekterer lovene

I en uttalelse sier M1 Group at de samarbeider med Telenor for å sikre en stabil overgang for kundene, de ansatte og forretningspartnere, og at de vil sluttføre salget så fort som mulig, skriver Nettavisen. Salget skjer til datterselskapet Investcom PTE og administrerende direktør Azmi T. Mikati i M1 Group sier de bistår dette selskapet.

– Investcom vil gjøre forretninger i Myanmar med den hensikt som vil gagne det myanmarske folket. De er avhengig av telekommunikasjoner som en livsviktig funksjon i deres liv, sier Mikati.

Han bedyrer at M1 Group forplikter seg til å opprettholde menneskerettigheter og respektere lovene i landet selskapet opererer i.

– Vi vil også fremme regulering av forbrukerbeskyttelse, og spesielt når det gjelder datasikkerhet- og robusthet, personvern, tilkobling, roaming og internettilgang, sier han.

