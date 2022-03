Regjeringen vurderer grensekontroll og hurtigspor for ukrainske flyktninger

– Vi kommer til å følge enda nøyere med på grensen framover enn det vi har gjort hittil. Vi vil vurdere å innføre grensekontroll, sa Mehl på fredagens pressekonferanse om krigen i Ukraina.

– Det kan komme om ikke veldig lenge, men det er viktig å gjøre dette etter en grundig vurdering. Det er et ressursspørsmål. Vi må vurdere om det er riktig å bruke politiets ressurser på å sjekke alle som passerer grensen, opp mot hva vi får ut av det, sa hun.

Mehl understreket at regjeringen er opptatt av å ha kontroll med hvem som kommer til Norge.

Arbeid

Under regjeringens pressekonferanse ble det redegjort for hvordan Norge skal takle en ventet strøm på opptil 30.000 flyktninger fra Ukraina i år. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier det er satt i verk systemer for å få flest mulig aktivt inn i det norske samfunnet så fort som mulig.

– Mange av flyktningene fra Ukraina vil kunne gå rett inn i et hurtigspor og komme raskt ut i arbeid, sier Mjøs Persen.

Hun forteller at myndighetene kommer til å ha tett kontakt med partene i arbeidslivet og sivilsamfunnet, samt få til opplæring i norsk og i det norske samfunnet før flyktningene blir bosatt ut i kommunene.

– Vi har invitert partene i arbeidslivet til et konkret samarbeid med Nav og Imdi for å sikre gode møteplasser på lokalt nivå som gir mulighet for arbeid og aktivitet uansett hvor de kommer til i Norge, sier statsråden.

