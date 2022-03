Politiet er i gang med desentralisert registrering av asylsøkere

På få dager har de åtte politidistriktene, Agder, Sørvest, Vest, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark etablert et tilbud for registrering av asylsøkere.

– Nesten hundre politiansatte har gjennomgått todagers opplæring for å kunne registrere. I tillegg er mye teknisk utstyr montert for å gjøre jobben, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet i en pressemelding.

Det er tatt i bruk lokaler på eksisterende politistasjoner, på hotell og andre steder for å få plass til registreringen av asylsøkere. De 18 stedene utenfor Østlandet kommer i tillegg til det nasjonale ankomstsenteret i Råde. Her skal de som oppholder seg i Øst, Innlandet, Sør-Øst og Oslo politidistrikter, registreres.

Siden oppstart onsdag er nesten 300 personer registrert i de åtte politidistriktene utenfor Østlandet. I tillegg er nesten 1.000 registrert denne uka på Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Så langt er rundt 3.000 ukrainske statsborgere registrert som asylsøkere i Norge.

– Vi forstår at mange av dem som har flyktet til Norge, har hatt dramatiske opplevelser, og politiet vil legge til rette for en god mottakelse for både barn og voksne når de kommer til Norge, sier Vangen.

