NRK: Amerikansk militærfly styrtet i Nordland

Mannskapet på fire var ute på treningsoppdrag i flyet av typen US Osprey. De skulle etter planen ha landet igjen like før klokken 18.

– Klokka 21.17 ble det gjort funn på bakken i Gråtådalen i Beiarn, opplyser Hovedredningssentralen til NRK.

– Man har ikke vært på selve funnstedet, så man vet ikke noe om de fire som var om bord. Men vi vet at det er et krasjsted, sier pressetalsmann Jan Eskil Severinsen.

Det ble satt i gang søk med Orion fly da militærflyet ikke landet som planlagt, skriver VG, som omtalte ulykken først. Værforholdene var utfordrende i området.

Funnstedet er ikke langs veien, værforholdene i området er utfordrende, og HRS opplyser at det vil ta tid å komme seg inn i området.

Oberstløytnant Ivar Moen, talsmann for Nato-øvelsen Cold Response, sier til NTB at flyet er del av den storstilte militærøvelsen som er i gang i Nord-Norge.

Det er varslet et kraftig uvær i Nordland, der det er sendt ut oransje farevarsel for regn. I tillegg er det fare for kraftig vind, flom og snøskred.

V-22 Osprey er et amerikansk militært luftfartøy med en 12-meter tiltrotor på hver vinge. Luftfartøyet kan ta av og lande vertikalt eller på en kort rullebane som et helikopter, og det kan fly som et vanlig propellfly når det er kommet i luften.

