Krisepakke til næringslivet i Øst-Finnmark

Støtteordningen gjelder bedrifter som har inntektsbortfall som følge av sanksjonene mot Russland, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

Det tas forbehold om at det må avklares nærmere om dette er statsstøtterettslig mulig.

Regjeringen foreslår også å bevilge 50 millioner kroner til lokale støttetiltak som vil kunne virke raskt, etablere en lånegarantiordning for bedrifter med likviditetsutfordringer og at rammen for lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge økes.

– Situasjonen for næringslivet i Øst-Finnmark er svært alvorlig. Bosetting og virksomhet i Øst-Finnmark er viktig for regionen, men også av avgjørende betydning for Norge. Derfor setter vi nå inn flere tiltak for å avhjelpe situasjonen, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

En betydelig del av næringslivet i Øst-Finnmark er avhengig av handel med russiske motparter, sa Støre i sin redegjørelse om krigen i Ukraina fredag.

Regjeringen vil komme tilbake til øvrige temaer knyttet til Ukraina-krisens konsekvenser for norsk økonomi i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, sa Støre videre.

