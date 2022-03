Erna Solberg: – Putin bør prøves som krigsforbryter

– Jeg mener Putin bør prøves som krigsforbryter, sier Solberg til NTB.

Diskusjonen om hvilken merkelapp Putin skal få, har oppstått etter at USAs president Joe Biden onsdag fastslo at Putin er en krigsforbryter. Kreml reagerte ved å fordømme uttalelsen som uakseptabel og utilgivelig.

Da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ble konfrontert med Bidens uttalelse dagen etter, svarte han at han ikke vil dele ut den typen merkelapper nå. Det er en holdning Solberg gir støtte til.

– Det å konstatere at noen er en forbryter, det gjør du etter at dommen er falt. Men han bør prøves for det, og de i Russland som er ansvarlige for angrepene, bør prøves for det, sier Solberg.

Hun mener det er åpenbart at angrepene på sivil infrastruktur i Ukraina er i strid med krigens regler.

– Vi konstaterer ikke at noen har brutt en internasjonal lov før de er dømt for det, fastslår Solberg.

– Men alt tyder på det, og han bør prøves som krigsforbryter.

Delte meninger

Hos andre partier på Stortinget er meningene delte.

Venstre-leder Guri Melby er ikke i tvil.

– Putin er en morder og en krigsforbryter. Dette er bevisste angrep på sivile mål, sier hun til NTB.

Hun mener Støre bør få begrunne selv hvorfor han ikke vil bruke slike ord.

– Dette er også en krig om hva som er sannheten. Jeg mener at ord må ha sin betydning, og at en krigsforbrytelse er nettopp dét. Også når krigsforbryteren har kontroll over verdens største atomarsenal.

Også KrF-leder Olaug Bollestad er blant dem som nå velger å kalle Putin en krigsforbryter.

– Vi må kalle en spade for en spade. Her er det 3 millioner mennesker på flukt. Det er tusenvis av unger som kommer over grensene hver eneste dag, sier hun.

Heller ikke Frp-leder Sylvi Listhaug er i tvil.

– Jeg syns den amerikanske presidenten sier det som det er, sier hun.

Lysbakken forstår Støre

SVs partileder Audun Lysbakken er derimot mer forsiktig.

– Amnesty har dokumentert brudd på internasjonal humanitær rett fra russiske styrker i Ukraina. Dette kan utgjøre krigsforbrytelser, sier Lysbakken.

– Det at statsministeren venter med å erklære ham som krigsforbryter til juristene har slått dette fast, har jeg likevel forståelse for. Putin har uansett det politiske og moralske ansvaret for svært mange drepte, ufattelig stor lidelse og enorme ødeleggelser, sier han.

Ifølge Lysbakken er det nå svært viktig at folkerettsbrudd og krigsforbrytelser blir dokumentert, slik at de ansvarlige kan stilles for en internasjonal domstol.

Peker mot Haag

Støre selv forsvarer beslutningen om å avstå fra merkelappen krigsforbryter.

– Rekken av benevnelser som vi nå kan begynne å gi de som er ansvarlige for denne krigen, er lang, sier Støre til NTB.

Ifølge ham er det ingen tvil om at det som skjer i Ukraina i dag, er brudd på folkeretten.

– Det er helt klare tegn på at det også er krigsforbrytelser når man angriper sivile mål som ikke kan beskytte seg, og som til og med har merket at de er sivile mål. Politiske og militære ledere som er ansvarlige for det, de er ansvarlige for krigsforbrytelser, sier Støre.

– Men det å bli dømt som krigsforbryter skjer ofte gjennom tribunaler – Haag-domstolen eller andre domstoler. Så kan man trekke konklusjoner ut ifra det, fortsetter han.

– Hører Putin hjemme i Haag?

– Jeg håper at slike kriger som dette også får et rettslig etterspill, sier Støre.

– Men det viktige nå er at det militære overgrepet stopper, at det kommer en forhandlet løsning, og at sårbare kommer ut.

