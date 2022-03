SV mener kutt i drivstoffavgiften ikke er noen god idé

Overfor Klassekampen poengterer Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson, at prisene fremdeles vil være høye selv om man fjerner drivstoffavgiftene.

– Du kan kutte maks 8 kroner på pumpeprisen hvis vi kutter alle avgiftene. Øker prisen til 40 kroner literen, vil den fortsatt være mellom 30 og 35 kroner uten avgiftene. Det er himmelhøyt og ikke noe folk har råd til. Da har du brukt 20 milliarder kroner på å gi fortjeneste til drivstoffselskapene, uten å gi avlastning til folk flest, sier Kaski.

SV ønsker heller en kompensasjonsordning basert på en «grønn folkebonus».

Rødt vil på sin side kutte drivstoffavgiftene og kollektivprisene de neste tre månedene – og mener at dette ikke kan vente til revidert budsjett. Partiet har ment at drivstoffavgiften må økes, men at en ikke kan akseptere høyere priser nå.

– Dette er kanskje en stråmann, men jeg er redd for at hvis vi som klimapartier sier at priser som dette er helt OK, vil man miste folkelig legitimitet for klimapolitikken, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen.

MDG ønsker ikke å kutte i drivstoffavgiftene, men vil heller ikke øke dem nå, skriver partileder Une Bastholm til Klassekampen.

