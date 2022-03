Se direkte: Ny kringkastingssjef presenteres

Det skjer bare én dag etter at søkerlisten ble offentliggjort.

Totalt sto 22 personer på søkerlisten, men få av dem er kvalifiserte for stillingen.

Nåværende kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen slutter i år etter å ha hatt stillingen siden 2013.

Vibeke Fürst Haugen, direktør for Marienlystdivisjonen i NRK, og NRKs nyhetsdirektør Helje Solberg er på forhånd regnet som favoritter til stillingen.

Haugen har jobbet i NRK i 28 år og var konstituert kringkastingssjef i en periode i 2020 da Thor Gjermund Eriksen hadde permisjon, mens Solberg har lang erfaring som journalist og leder i VG, der hun jobbet fram til hun ble ansatt i NRK i 2018.

Blant de andre søkerne finner man Resett-redaktør Helge Lurås og Demokratene-leder Geir Ugland Jacobsen. I tillegg er en mannlig søker anonymisert.

Eriksen varslet i oktober 2021 at han ville gå av i år til tross for at åremålet ikke går ut før i 2025. Begrunnelsen var blant annet at NRKs hovedkontor på Marienlyst skal flytte til Ensjø om et par år, og at han ikke vil gi seg mens NRK står midt i flytteprosessen.

