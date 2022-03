Norske ungdommer om rasisme: De som bestemmer, gjør ikke nok

I undersøkelsen har 1.815 norske barn og unge mellom 13 og 19 år deltatt.

Her kommer det fram at 37 prosent har blitt utsatt for rasisme på bakgrunn av hudfarge, mens 25 prosent har blitt utsatt for rasisme på grunn av deres religion.

I rapporten, som torsdag morgen ble overlevert statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), kommer det også fram at 67 prosent mener at de som bestemmer i Norge, ikke gjør nok for å stoppe rasisme.

Flesteparten (68 prosent) av de som har opplevd rasisme og diskriminering, forteller at det ikke var noen som hjalp dem.

De fleste (57 prosent) svarer at de har opplevd rasisme på skolen, mens sosiale medier kommer på andreplass.

