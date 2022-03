NHO vil stanse regjeringens utvalg som skal se på profittfri velferd

Ifølge Klassekampen har viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO denne uka sendt et brev til Statsministerens kontor (SMK). Der ber hun om at utvalget, slik det ble signalisert i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV, ikke bør settes ned.

– Dette bør ikke se dagens lys, rett og slett fordi konsekvensene er så alvorlige. Det er ingen private virksomheter i dag som vil tørre å investere i virksomheten sin dersom det skal bli forbudt å drive i pluss, sier Hauglie til avisa.

SV-leder Audun Lysbakken svarer med at det NHO skisserer, er et helt annet utvalg enn hva SV fikk gjennomslag for å sette ned.

– Utvalget skal finne ut hvordan det er mulig å gjøre det, dersom man bestemmer seg for å fjerne profitten fra velferden, sier han til Klassekampen.

Statssekretær Tale Jordbakke (Ap) ved SMK skriver i en melding at det ikke er noen hemmelighet at regjeringen er uenig med NHO på en del punkter, men at SMK vil ta med seg innspillene i arbeidet med mandat og sammensetning av utvalget.

