Justisdepartementet beklager etter feil i ransakelser

Riksadvokaten varslet i fjor en gjennomgang av politiets ransakingspraksis. Denne uken ble det kjent at det i rapporten kommer fram at Riksadvokaten mener feilpraktiseringen i rusransakingene har vært systematisk.

Nå beklager Justisdepartementet til alle som har vært utsatt for feil, skriver Dagbladet.

– Rapporten beskriver at enkelte feil har vært hyppig forekommende, og jeg oppfatter at dette er grunnlaget for førstestatsadvokatens uttalelse om systematiske feil, sier statssekretær Erik Sandsmark Idsøe (Sp) til avisen.

– Derfor er feil og avvik på dette området alvorlig. Det er derfor beklagelig når feil skjer, og jeg beklager overfor de som har vært utsatt for feil, sier statssekretæren.

Departementet opplyser til Rett24 at regjeringen ikke på eget initiativ vil følge opp spørsmålet om kompensasjon til de som er blitt utsatt for ulovlig tvangsmiddelbruk.