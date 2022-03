Bufdir-sjefen headhuntet til ny direktørstilling i KS

Trommald blir sjef for et nytt program, en særskilt satsing, som skal styrke samhandlingen mellom stat og kommune, særlig innen psykisk helse og rus, melder Kommunal Rapport.

– Kommunene og fylkeskommunene opplever at mange statlige aktører ønsker det beste for personer med helseutfordringer, men at de ikke alltid er tilstrekkelig koordinert. Og når tilbudene ikke er samordnet, sitter kommunene alene igjen, sier KS-direktør Helge Eide, som bekrefter at stillingen ikke er lyst ut, men at Trommald er headhuntet til jobben.

En viktig del av programmet Trommald skal lede, blir å jobbe for styrket samordning mellom forvaltningsnivåene.

Mari Trommald er utdannet lege og har tidligere vært viseadministrerende direktør i Helse sør-øst. Siden 2010 har hun vært direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Der skal hun ha sin siste arbeidsdag 19. april før hun dagen etter begynner i KS.

