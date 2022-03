Ahus inviterer røykere til forskning på lungekreft

Lungekreft er den sykdommen som tar aller flest liv i Norge. Hvert år får om lag 3.300 personer sykdommen, og av disse dør cirka 2.300 personer, ifølge Ahus.

– Den nedslående statistikken skyldes at sykdommen ofte oppdages så sent at helbredende behandling ikke lenger er en mulighet, sier overlege Haseem Ashraf ved Ahus. Han leder studien der screening av røykere skal bidra til å oppdage tilfeller av lungekreft på et tidligere stadium.

Internasjonale studier har vist at screening for lungekreft kan redusere dødeligheten av sykdommen med opptil 25 prosent.

– Et grovt anslag tilsier at cirka 500 lungekreftdødsfall kunne vært unngått om alle i Norge ble screenet over en treårsperiode, sier Ashraf.

Denne uken vil Ahus sende ut invitasjoner til 125.000 innbyggere i aldersgruppen 60–79 år i tidligere Akershus fylke til å delta i studien. Det er personer som røyker, eller tidligere har røykt i minst 100 dager som kan delta.

