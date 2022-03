Vikarbyråer lokker sykepleiere med gratis bolig i sommer

Norsk Sykepleierforbund er bekymret for pasientene i sommerferien, skriver Bergensavisen.

I Bergen kommune må flere sykehjem ta i bruk vikarbyråene, som altså lokker sykepleiere med svært gode betingelser. Byrået Dedicare dekker både bo- og reisekostnader for sykepleiere som tar oppdrag et annet sted enn hjemstedet.

Politikerne i Bergen er svært uenige om hvordan kommunen skal sørge for å få tak i nok folk. SV-politikeren Diane Berbain mener kommunen må ta grep for å utkonkurrere vikarbyråene, Høyres Hilde Onarheim mener kommunen må sørge for å gi sine ansatte mer valgfrihet og redusere overtid.

