SAS vil hente flyktninger: – Vi står parat!

– Vi står parat! Vi ser på denne situasjonen med stor gru, og har omtanke og omsorg for ukrainere som er jaget på flukt, sier Knut Morten Johansen, direktør for samfunnskontakt i SAS, til Dagsavisen.

Over tre millioner mennesker har flyktet fra Ukraina etter Russlands invasjon 24. februar. De aller fleste havner i nabolandene, Polen alene har tatt imot over 1,8 millioner flyktninger siden krigens start.

Knut Morten Johansen, direktør for samfunnskontakt i SAS. (SAS)

Men selv om mesteparten drar til Polen og andre land i Sentral-Europa, vil også Norge merke det FN omtaler som den raskest voksende flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Utlendingsdirektoratet anslår at 30.000 ukrainske flyktninger kan komme til Norge i år.

Privatpersoner står for transporten

Svært mange av dem som hittil har klart å komme seg til Norge, er blitt hentet av norske privatpersoner med biler og busser ved den polsk-ukrainske grensen.

Både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) fraråder privat flyktningtransport, men regjeringen har ennå ikke gått inn for å etablere et statlig, organisert alternativ – noe både frivillige og opposisjonen har etterlyst.

Nå sier det skandinaviske flyselskapet SAS at de vil bidra til en organisert transport av ukrainske flyktninger til Norge – hvis de blir bedt om det.

– Hvis det kommer en slik bestilling fra norske myndigheter, er vi klare til å stille opp, sier Johansen.

Lang erfaring med slike oppdrag

Han viser til at SAS har lang erfaring med å utføre lignende type oppdrag. Blant annet hentet selskapet mange nordmenn hjem til Norge da de ble strandet i utlandet i starten av koronapandemien for to år siden.

I tillegg til ren transport av flyktninger, kan SAS også i løpet av relativt kort tid stille med et hospitalfly (AirEvac-fly) – som vil kunne frakte flyktninger som trenger medisinsk behandling, forklarer Johansen.

SAS vil transportere ukrainske flyktninger til Norge hvis de får en forespørsel fra norske myndigheter. (Paul Hanna/Reuters)

Flyet, en Boeing 737, vil bli innredet med bårer, sengeplasser og teknisk utstyr som man kjenner igjen fra et sykehus. SAS-flyet ble blant annet brukt i 2013, under terrorangrepet på Statoils gassanlegg ved In Amenas i Algerie.

– Denne type flyginger utføres av dedikert SAS-personell med spesialkompetanse. Det vil også kunne bli aktuelt å ha med leger om bord.

Regjeringen har ikke bestemt seg

SAS stanset sin ukentlige flyging mellom Oslo og Kyiv samme dag som krigen brøt ut. Johansen sier at det ikke vil bli aktuelt å hente flyktninger med fly fra Ukraina slik situasjonen er nå. Hvor de skal hentes, og i hvilket omfang, vil avhenge av bestillingen fra norske myndigheter, understreker han. En forutsetning for en slik avtale er også at norske myndigheter tar regningen.

Justisminister Emilie Enger Mehl sa nylig til VG at regjeringen nå vurderer luftbro for ukrainske flyktninger. Dagsavisen har spurt Justisdepartementet om hvordan man ser for seg at en eventuell statlig, organisert transport av ukrainske flyktninger kan gjennomføres – og om det er aktuelt å be SAS eller andre flyselskaper om å bidra til henting av ukrainske flyktninger til Norge.

– Det er ikke gjort en vurdering av hvordan en eventuell overføring av flyktninger til Norge skal gjennomføres. Norge har tidligere erfaringer med bruk av flybro, og dette er noe departementet tar med seg i de vurderingene som gjøres for å hjelpe flest mulig, best mulig, skriver statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i en e-post.

