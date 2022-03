Morten Schakenda er død

Schakenda sovnet stille inn hjemme i Lia i Lom mandag kveld, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Schakenda startet i 2004 Bakeriet i Lom, som etter hvert har blitt svært kjent for sine bakverk.

Han fikk påvist uhelbredelig lungekreft i 2011 og var åpen om kreftsykdommen.

Schakenda tok utdannelsen sin på skoleskipet MS «Gann» og jobbet også på restauranten Jans mat og vinhus i Stavanger.

– Et tap for hele bygda

Lom-ordfører Bjarne Eiolf Hole sier Schakendas bortgang er et stort tap for hele bygda, og at han vil bli savnet både som person og som identitetsbyggeren til Bakeriet i Lom.

– I dag er det et landemerke som alle skal besøke. Det har skaffet Lom en ny, stor attraksjon som har satt oss enda mer på kartet. Det har også gitt bygda vår sårt tiltrengte arbeidsplasser, sier Hole til avisen.

Også mesterkokk Arne Brimi hyller Schakenda.

– Han etterlater seg et eksempel på hva som er mulig å skape ute i distriktet når en har pågangsmot og tro på det en driver med. Det ga mange andre en livskvalitet, og vi er takknemlig for at vi fikk 20 år med Morten i Lom. Minnene vil leve videre med bakeriet, sier Brimi.

Bøker og dokumentarfilm

Schakenda har gitt ut flere kokebøker. I 2009 kåret bladet Apéritif og Norli bokhandel boken hans «Morten Schakenda om bollar og brød og tilfeldigheiter frå Bakeriet i Lom» til årets beste norske kokebok.

Han har også fått flere priser, og i 2019 var det premiere på dokumentarfilmen om ham – «Hel ved – Historien om Morten Schakenda».

Schakenda kom opprinnelig fra Gjerdsvika på Sunnmøre, men flyttet til Lom i 2004. Han jobbet lenge som kokk og var blant annet på kokkelandslaget og jobbet på Gastronomisk Institutt i Stavanger i åtte år.





(NTB)