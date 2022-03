Konkurranseklagenemnda lar DNB kjøpe Sbanken

Konkurranseklagenemnda har besluttet å oppheve Konkurransetilsynets vedtak om å forby DNBs oppkjøp av Sbanken. Det betyr at oppkjøpet likevel godkjennes, skriver nemnda i en melding på sine nettsider onsdag kveld.

Det var 15. april i fjor at det ble kjent at DNB ville kjøpe konkurrenten Sbanken, men 16. november ga Konkurransetilsynet sitt endelige nei.

Konkurransetilsynet begrunnet avslaget med at oppkjøpet ville føre til dårligere konkurranse og betingelser for fondskunder.

– Verken selskapenes svar på tilsynets bekymringer eller deres forslag til avhjelpende tiltak har endret Konkurransetilsynets vurdering. Vi mener fortsatt at DNBs kjøp av Sbanken vil føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond. Tilsynet har derfor konkludert med at dette oppkjøpet ikke kan gjennomføres, sa daværende konkurransedirektør Lars Sørgard den gang.

DNB var uenige i avslaget og klagde til Konkurranseklagenemnda, som behandler klager for alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter.

«Konkurranseklagenemnda har, i motsetning til Konkurransetilsynet, kommet til at det ikke er sannsynliggjort at sammenslåingen mellom disse aktørene vil kunne medføre betydelig konkurranseskade i det relevante marked. Nemnda har blant annet lagt vekt på at det finnes andre aktører som er nære konkurrenter til både DNB og Sbanken, og som er egnet til å erstatte hele eller store deler av konkurransepresset som i dag utøves av Sbanken.» skriver nemnda.

Fakta

* Sbanken (tidligere Skandiabanken ASA) ble grunnlagt 27. april 2000 som Norges første rene nettbank.

* Banken har rundt 400 ansatte og 450.000 personkunder. Hovedkvarteret er i Bergen, og Øyvind Thomassen er administrerende direktør.

* DNB ASA er Norges største finanskonsern.

* DNB har 2,1 millioner personkunder i Norge og 9.140 årsverk.

* DNBs hovedkvarter ligger i Oslo, og Kjerstin Braathen er konsernsjef.

* DNB varslet 15. april 2021 at de ønsker å kjøpe Sbanken.

* 16. mars 2022 ble det klart at DNB får kjøpe Sbanken etter at Konkurranseklagenemnda opphevet et vedtak fra Konkurransetilsynet om å nekte oppkjøpet.