Frp ber om grensekontroll på grunn av flyktningstrømmen fra Ukraina

– Vi må ha kontroll på hvem som kommer inn til Norge. Derfor bør vi innføre grensekontroll, sier innvandrings- og integreringspolitisk talsperson Erlend Wiborg i Frp til VG.

Wiborg sier at PST i tidligere kriser har advart om at terrorister kan gjemme seg blant flyktningene. Han viser til at Sverige har innført dette nylig, og mener at Norge må følge deres eksempel.

– Det er en kaotisk situasjon med millioner av mennesker på flukt i Europa, da må vi sikre kontroll samtidig som vi skal hjelpe, sier han.

