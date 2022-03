Flere elever vil gå yrkesfag

– Det er godt nytt for arbeidslivet vårt som trenger flere dyktige fagarbeidere. Jeg håper at søkertallene også er et uttrykk for at elevene opplever at de kan søke det programmet de vil, uavhengig av kjønn, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Det er 2.300 flere søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn til studieforberedende utdanningsprogrammer på vg1.

1.300 færre søkere har valgt studiespesialisering på vg1 som førstevalg sammenlignet med i fjor, men dette er likevel studieretningen med flest søkere.

[ Økende vold i Osloskolen: Spytting, kloring, biting, spark, slag og trusler ]

Det er store geografiske forskjeller mellom hva elevene søker seg til. Møre og Romsdal og Nordland er fylkene der flest (61 prosent) velger yrkesfag. I Oslo har kun 28 prosent av elevene har gjort det samme.

[ To år med pandemi preger fortsatt elevene: – Hvis det kommer en ny nedstenging, kommer jeg til å knekke ]

Det er en nedgang i antall søkere til helse- og oppvekstfag, men dette er likevel det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere på alle trinn. Teknologi- og industrifag er programmet med størst økning i antall søkere, med 540 flere søkere på vg1 sammenlignet med i 2021.

Brenna lover at fylkeskommunene skal få ekstra midler for å sikre flere læreplasser.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen