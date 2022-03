Voldsdømt unnlot å lade fotlenke – ble dømt på nytt

Den 37 år gamle mannen er i Sør-Rogaland tingrett dømt på nytt for brudd på kontaktforbud mot ekssamboeren og hennes nye mann, skriver Stavanger Aftenblad.

Straffen på ni måneder, hvorav seks måneder ubetinget, settes også fordi mannen to ganger hadde fått pålegg av politiet om å lade fotlenken, slik han var pålagt.

Etter at samlivet mellom paret hadde opphørt i 2015 var han flere ganger blitt dømt for mishandling og krenkelser av både henne og den nye mannen.

I 2019 ble han dømt til kontaktforbud mot eksen i fem år og måtte flytte. Etter nok en dom året etter ble det bestemt at han etter løslatelse fra fengsel skulle få påsatt fotlenke, en såkalt omvendt voldslarm som varslet politiet dersom han beveget seg innfor en fastsatt sone i nærheten av ekssamboeren.

Tre dager etter løslatelse i fjor høst brøt 37-åringen kontaktforbudet og ble på nytt tiltalt. Under rettssaken kom det fram at han hadde ringt til ekssamboeren flere ganger, men at hun hadde unnlatt å svare. Da ble også kjent at politiet to ganger hadde rykket ut til mannens bolig fordi han ikke hadde ladet fotlenken slik han var forpliktet til.

