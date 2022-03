SSB: Eksporten nesten doblet på et år

Høy verdi på naturgasseksporten er den viktigste forklaringen på oppgangen, men høy olje- og fastlandseksport bidro også til den økte eksportverdien, ifølge SSB.

I februar endte utførselen av naturgass på 67,5 milliarder kroner, mer enn fire ganger så mye som i samme måned i fjor. En sammenligning mot fjoråret viser at verdien av naturgasseksporten i årets to første måneder er nesten like høy som de sju første månedene i fjor.

Fastlandseksporten endte på rekordhøye 51,4 milliarder kroner i februar, 34,3 prosent høyere enn for 12 måneder siden. Importen utgjorde 70,0 milliarder kroner, en oppgang på 17,7 prosent fra samme tid i fjor.

Handelsoverskuddet endte dermed på 84,2 milliarder kroner, mer enn fire ganger høyere enn i februar 2021 og det tredje høyeste noensinne, skriver SSB.

