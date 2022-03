Rapport: Én av fem sliter med å si opp abonnement på nett

Særlig problematisk er det i strømmarkedet, ifølge rapporten. Her svarte 18 prosent av de spurte at de sliter med å bytte strømleverandør, spesielt de unge.

Forskerne bak undersøkelsen peker også på at flere selskap gjør det vanskelig for kunder å slette konto, personopplysninger og kjøpshistorikk. Forbrukertilsynet viser til at vansker med å si opp tjenester, kan være brudd på markedsføringsloven.

I rapporten kommer det fram at halvparten av de spurte, gir opp å klage på varer eller tjenester de har kjøpt på nettet. De vanligste grunnene er at beløpene er for små til å klage på, eller at det tar for mye tid.

– Undersøkelsen viser at forbrukerne ikke nødvendigvis er klare over avtalevilkårene for oppsigelse når de inngår en avtale. Det er mange pågående handelspraksiser i markedene når det gjelder abonnementsavtaler, sier SIFO-forsker Arne Dulsrud.

