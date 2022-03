Ny billettløsning hos Vy

– For å få kundene tilbake er det viktig at vi møter en mer fleksibel arbeidshverdag med tilpassede løsninger for kundene våre, sier konserndirektør for kundeopplevelse og innovasjon i Vy, Synne Homble.

Selv om flere er tilbake på jobbkontoret, velger fortsatt mange å bruke egen bil fremfor å reise kollektivt, ifølge Homble.

Kundene får økt rabatt for hver enkeltbillett som kjøpes. Billetten kjøpes for en gitt strekning og innenfor en periode på 30 dager. Totalprisen blir aldri dyrere enn et månedskort.

