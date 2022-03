Norske bedrifter mangler arbeidskraft og råvarer

Det er ledere i 300 bedrifter og organisasjoner over hele Norge som svarer på spørsmålene fra Norges Bank. Den nye undersøkelsen ble foretatt før Russlands invasjon av Ukraina, og da meldte bedriftene om høy aktivitet og at de ventet sterkere vekst det neste halvåret.

Over halvparten av bedriftene meldte imidlertid at de hadde kapasitetsbegrensninger på virksomheten. Dette omfatter blant annet mangel på arbeidskraft, mangel på innsatsvarer og utfordringer knyttet til logistikk.

– Kapasitetsbegrensningene har tiltatt i alle næringene unntatt i varehandelen, skriver Norges Bank om rapporten.

Norske bedrifter har også oppjustert anslaget for årslønnsveksten i år til 3,7 prosent mot 3,3 prosent i november. De regner med en enda sterkere prisvekst i tiden framover.

Leder for bedriftsmarked i Nordea, Jon Brenden, sier til NTB at banken fremdeles opplever at det er optimisme og vilje til å satse blant bedriftene, men at mange samtidig er usikre på hvordan situasjonen i Ukraina vil slå ut.

– Mange har også fått oppleve et kostnadssjokk i form av høye kraftpriser, og nå i det siste høye drivstoffpriser. Det er enkelte næringer som er sårbare for så kraftige utslag som vi ser nå, sier Brenden.

Ifølge Nordea er det høy etterspørsel og et trykk i økonomien som gjør at de fleste har startet året veldig positivt.

