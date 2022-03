Norse Atlantic Airways får britisk flytillatelse – utsetter billettsalget

– Vi er veldig godt fornøyd med å få avgangs- og landingsrettigheter på London Gatwick, helt uten kostnad. Det gir oss tilgang til et av de mest attraktive markedene i Europa. Vi ser fram til å samarbeide med teamet på Gatwick flyplass, sier konsernsjef og grunnlegger Bjørn Tore Larsen i Norse.

Selskapet planlegger å starte flygninger i juni mellom Norge og utvalgte destinasjoner i USA. Andre europeiske destinasjoner som Paris og London, vil bli en del av tilbudet så snart markedssituasjonen tillater det, opplyser de i en pressemelding

Per nå avventer Norse med å lansere billettsalget til London som følge av krigen i Ukraina. De forventer at billettsalget starter i april, og at første flygning skjer i juli.

– Tragedien som utspiller seg i Ukraina, skaper en usikkerhet i internasjonal luftfart som vi tar på alvor. Våre fleksible leasingavtaler, lave kostnadsbase og sterke økonomiske posisjon, kombinert med at vi ikke har begynt å fly, gjør at vi kan starte forsiktig, øke kapasiteten i takt med etterspørselen og tilpasse oss uforutsette hendelser, sier Larsen.