Vedum: Hovedoverskriften for budsjettkonferansen er trygghet

I Politisk kvarter mandag morgen, noen timer før regjeringen starter sitt budsjettarbeid for 2023 på Klækken hotell, sier Vedum at situasjonen nå og hva regjeringen vil gjøre de kommende månedene, vil bli diskutert parallelt.

Men hovedoverskriften er altså trygghet og nasjonal beredskap.

– Det er trygghet – både for det grunnleggende forsvaret, politiet, den sivile beredskapen, at det skal være trygt rundt jobb og økonomi, og også trygt for de som kommer hit, hvis vi skal takle dette på en god måte, sier han.

På spørsmål om det betyr at forsvarsbudsjettet vil styrkes til over 2 prosent av bruttonasjonalproduktet, slik Natos målsetting er, svarer Vedum:

– Forsvarsbudsjettet kommer til å gå opp. Så må det gjøres på en god og klok måte sånn at vi får styrket beredskapen og tryggheten vår.

Overoppheting

Men finansministeren vil unngå at økonomien overopphetes.

– De siste par årene har vært tøffe for mange, og for noen er den økonomiske hverdagen fortsatt krevende. Når det går veldig godt i norsk økonomi, må vi holde igjen på pengebruken i statsbudsjettet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum i en pressemelding i forbindelse med at regjeringen starter budsjettarbeidet for 2023.

– Hvis ikke, kan vi få en overoppheting av norsk økonomi. Det vil føre til enda høyere inflasjon med behov for enda høyere rente. Det ville økt utgiftene til folk og bedrifter i hele landet, og det må vi unngå, sier han videre.

I pressemeldingen fra Finansdepartementet står det at anslagene i materialet til regjeringens budsjettkonferanse tilsier at den registrerte arbeidsledigheten vil holde seg lav på 2,0 prosent i 2023, og at den økonomiske aktiviteten vil være høyere enn normalt.

Krigen påvirker

Prognosene departementet legger fram mandag forutsetter at krigen i Ukraina ikke gir langvarige skadevirkninger på internasjonal økonomi. Krigen har ført til et stort hopp i råvarepriser, i tillegg til olje- og gasspriser. Forrige uke steg oljeprisen til nærmere 130 dollar fatet for første gang på åtte år.

Det gir høye eksportinntekter for Norge, men krigen har samtidig bidratt til uro i internasjonale finansmarkeder. Oljefondets verdi har falt med rundt 900 milliarder kroner siden nyttår, og fallet kan bli større, varsler departementet.

Prisvekst

Høyere energipriser fører til høyere prisvekst både i Norge og hos handelspartnere i utlandet. Strømprisene i Sør-Norge har nærmet seg de rekordhøye nivåene fra desember i fjor.

For å hjelpe husholdningene med de høye energiprisene vil regjeringen foreslå å forlenge sikringsordningen for strøm til og med mars neste år.

– Det er viktig med trygg økonomisk styring. Vi lever nå i en mer usikker tid enn vanlig. Den siste tiden har for alvor vist oss hvor viktig trygghet og beredskap er for samfunnet vårt, sier Vedum.

