Støre fikk kongelig besøk fra Jordan

– Norge og Jordan har et nært og godt samarbeid på mange områder. I møtet med kong Abdullah diskuterte vi blant annet Ukraina-krisen, situasjonen i Syria og konflikten mellom Israel og Palestina, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Anledningen for besøket er en gjenvisitt fra da det norske kongeparet besøkte Jordan i mars 2020. Det var kongeparets første statsbesøk til Midtøsten, og markerte 50 år med diplomatiske forbindelser mellom Norge og Jordan. Da ble det blant annet undertegnet en avtale om politiske konsultasjoner og knyttet nye partnerskap mellom norsk og jordansk næringsliv.

– Jordan er en viktig partner for Norge multilateralt. Jordans gjestfrihet overfor syriske og andre flyktninger er et viktig bidrag til regional stabilitet. Jordan spiller en viktig rolle i arbeidet for å nå fram til en forhandlet tostatsløsning mellom Israel og Palestina, sier statsministeren.

Mandag vil kong Abdullah delta på et utenrikspolitisk møte som arrangeres av forskningssentrene Nupi og Prio og møte stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap). Senere vil kong Abdullah ha audiens hos kong Harald og dronning Sonja på Slottet.