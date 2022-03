Flere kritiserer Koronakommisjonen for å mangle psykologer

Folkehelseforsker Victoria Telle Hjellset ved Oslo Met kritiserer regjeringen for ikke å ha et system som kan hjelpe ungdom og unge etter pandemien, skriver NRK.

Hun får støtte fra førsteamanuensis Kristin Martinsen som har doktorgrad i angst og depresjon blant barn og unge.

– Det er problematisk at det ikke er psykologfaglig kunnskap i Koronakommisjonen. Det forundrer meg, fordi vi har behov for å vite mer om veien videre, sier hun til kanalen.

Kommisjonen ble satt ned av Erna Solbergs regjering for å vurdere konsekvensene av pandemien.

– Vi skal se på sosiale og økonomiske konsekvensene av pandemien, og vil berøre det psykososiale. Men det er ikke et eget punkt vi skiller ut, sier kommisjonens leder Egil Matsen.

Også statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap), forsvarer at kommisjonen har nødvendig kompetanse, og sier at psykisk helse er en prioritering for regjeringen.

Leder av helsekomiteen på Stortinget Tone Trøen (H) sier også at spesialister innenfor psykologi eller psykiatri bør sitte i kommisjonen.

