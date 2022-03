Utgått pass? Her krever de seks måneder gyldighet

I disse dager er det svært lang ventetid for å fornyet passet over hele landet. På flere av passkontorene er det for tiden ingen ledige timer, og andre har ikke ledig tid før på midten av sommeren.

– Folk må dessverre regne med at det tar tid. På grunn av pandemien var det også mange pass som utløp i fjor uten at de ble fornyet, sier leder i ID-seksjonen i Politidirektoratet, Arne Isak Tveitan, til NRK.

Dette fører også til at det tar lengre tid før pass og ID-kort finner veien hjem til deg i posten. Politidirektoratet varsler at de nå jobber med å få ned køene, ifølge NTB. Du kan selv sjekke tilgjengeligheten på ditt nærmeste passkontor her.

Ulike krav

Har du utgått pass, men gyldig nasjonalt ID-kort med reiserett kan du reise i EU-/EØS-landene og Sveits. Mange EU-land har heller ikke krav om gyldighet utover hjemreisen. Sjekk hvilke land dette gjelder lenger ned i saken. Selv om ID-kortet ditt har gyldig utløpsdato er det likevel krav om at du må ligne på bildet, og at selve ID-kortet ikke er skadet eller ødelagt.

Det er viktig å merke seg at barns pass har mye kortere gyldighet enn voksne. Pass til barn under fem år er bare gyldig i to år. Se oversikt lenger ned i saken.

Flere land krever ikke bare at ID-kortet eller passet er gyldig under reisen, men også en tid etter innreisen. Noen land krever så mye som seks måneders gyldighet. Flere land stiller det samme kravet til passet ditt selv om du kun mellomlander på vei til et annet land.

Sjekk oversikten her – krav om seks måneder:

– Algerie

– Argentina

– Australia

– Bahamas

– Barbados

– Chile

– Costa Rica

– Thailand

– Tyrkia

– Egypt (etter utreise)

– Israel (etter utreise)

– Singapore

– Malaysia

– Filippinene (etter utreise)

– Jamaica

– Forente arabiske emirater (Dubai)

– Ecuador

– Fiji

– Gambia

– Guatemala

– Haiti

– Indonesia

– Kapp Verde

– Kenya

– Kina (etter hjemreise)

– Laos

– Libanon

– Maldivene

– Marokko

– Montenegro

– Namibia

– Nepal

– Nicaragua

– Peru

– Qatar

– Serbia

– Sri Lanka

– Tanzania

– Trinidad og Tobago

– Uganda

– Vietnam

– Brunei Darussalam (Bruneiske myndigheter har ifølge UDI besluttet å nekte innreise for utenlandske statsborgere).

Disse landene krever 3 måneder:

– Albania

– Colombia

– Kroatia

– Panama

– Venezuela

– Zambia

– New Zealand (men man må som regel mellomlande i land i Asia med 6 måneders krav).

Bulgaria har tidligere hatt krav om at passet skal være gyldig i tre måneder etter utreise, men ifølge regjeringens reiseinformasjon er kravet nå bare at passet må være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Bulgaria.

Kilde: Regjeringens reiseinformasjon.

Er du usikker på om et land du skal reise til stiller slike krav, bør du sjekke på UDs landsider, eller hos landets ambassade.

Disse landene er med i EØS og EU:

Belgia

Bulgaria

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Hellas

Irland

Island

Italia

Kroatia

Kypros

Latvia

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Malta

Nederland

Norge

Polen

Portugal

Romania

Sveits

Sverige

Slovakia

Slovenia

Spania

Tsjekkia

Tyskland

Ungarn

Østerrike

(Kilde: UDI)

Så lenge varer barnas pass:

Barn 0 til 5 år: 2 år

Barn 5 til 10 år: 3 år

Barn 10 til 16 år: 5 år

Over 16 år: 10 år

ID-kortet varer i:

Barn 0 til 5 år: 2 år

Barn 5 til 10 år: 3 år

Barn 10 til 16 år: 5 år

Over 16 år: 5 år

(Kilde: Politiet.no)

