Tilliten til myndighetene øker to år etter at landet stengte ned

Ifølge seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion skyldes nedgangen i tillit gjennom vinteren en generell misnøye ved utviklingen i pandemien og myndighetenes håndtering.

– Mange synes gjenåpningen av landet gikk for sakte, mens andre mente den gikk for fort, sier hun.

62 prosent av nordmenn sier i mars at de har tillit til informasjon som gis av regjeringen, 22 prosent sier at de ikke har tillit, mens resten svarer verken eller. Siden februar har tilliten økt med 5 prosentpoeng.

Gjennom pandemien har Norsk koronamonitor fra Opinion spurt 165.000 nordmenn hvordan de vurderer informasjon og tiltak fra myndighetene.

– Hovedkonklusjonen etter to år med pandemi er tross alt at tilliten har vært temmelig stabil og høy, samt at tilliten har vært viktig i Norges håndtering av pandemien, sier Clausen.

(©NTB)