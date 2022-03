Kvinnens er kjørt til sykehus. Helsetilstanden hennes er foreløpig ukjent.

– Vi vet ikke hva som har skjedd og vil derfor komme i kontakt med personer som har vært i området for å få et best mulig beslutningsgrunnlag, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han sier politiet er på stedet nå og snakker med ungdommene som fant henne.

