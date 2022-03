Nakstad om den nye varianten «deltakron»: Har spredt seg og blitt påvist flere steder

Aftonbladet skrev lørdag at vaksineforskere ved Karolinska Institutet mener varianten sannsynligvis finnes i Sverige.

De vet verken hvor smittsom varianten er, eller om den vil utkonkurrere omikron.

Ikke kjent med tilfeller i Norge

Når det er så mye smitte i samfunnet som det er nå, er ikke Nakstad overrasket over at nye viruskombinasjoner dukker opp.

– Nå har dette åpenbart skjedd ved at en og samme person har vært smittet med både delta- og omikronvarianten, og spredt et nytt SARS-CoV-2-virus med gener fra de to variantene videre til andre, skriver Nakstad i en epost til NTB.

Han er ikke kjent med at varianten er påvist i Norge. Den er imidlertid påvist i Danmark og Frankrike.

Allerede i januar mente forskere på Kypros at de hadde funnet en ny koronavariant som var en blanding av omikron og delta. FHI mente imidlertid at det kunne dreie seg om en laboratoriefeil.

[ Portrettet: Gro Harlem Brundtland bodde på barnehjem (+) ]

Større endring i arvestoffet

Nakstad sier en slik endring i virusets arvestoff er langt større enn de endringene som skjer når viruset endrer seg stegvis gjennom vanlige mutasjoner.

– Det er ikke sikkert at «deltakron» har sykdomsfremkallende egenskaper som skiller det vesentlig fra omikronvarianten, og det er heller ikke sikkert at det er mer smittsomt enn omikron. Men det er åpenbart så smittsomt at det har spredt seg og blitt påvist flere steder, sier Nakstad.

Han påpeker at nye virusvarianter er forventet fremover, og at det viktigste vil være at de ikke gir mer alvorlig sykdom og at vaksinen beskytter mot dem.

(©NTB)