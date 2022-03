Listhaug: – Ukrainere må få arbeidstillatelse fra dag én

– Det er feil å sende de ukrainske flyktningene inn i et toårig introduksjonsprogram som er utarbeidet for å integrere flyktninger fra andre deler av verden. Vi må sørge for at ukrainere får arbeidstillatelse fra dag én, sa Listhaug til landsstyret på Quality Hotel Gardermoen lørdag.

Listhaug mener Norge må ta sin del av ansvaret med å ta imot de som har måttet flykte fra Ukraina. Derfor mener hun at regjeringen umiddelbart må slutte å hente flere kvoteflyktninger fra resten av verden.

– Vi må heller bruke all ledig kapasitet på flyktninger fra Ukraina. Mange av dem kan engelsk. De kommer fra et land med et godt utdanningssystem. Kulturelt står de også nær Norge, sier hun.

Samtidig sier hun at Norge må forsette å hjelpe flyktninger i andre deler av verden, men at det må skje i deres nærområder gjennom humanitær bistand.

– Vi vet at det er liten tvil om at svært mange ukrainerne ønsker å reise tilbake for å gjenreise landet når det blir fred, sier Listhaug.

