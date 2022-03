SV avslører nye krav om strømstøtte

Regjeringen varslet torsdag at de vil gå inn for å forlenge strømstøtten for husholdninger ut mars 2023. Regjeringen må ha flertall for forslaget når det om kort tid kommer til Stortinget. Og regjeringens budsjettpartner SV er ikke fornøyd og vil dekke mye mer av strømregningen til dem som bruker minst strøm.

– Helt konkret vil vi dekke 100 prosent av en strømpris på over 50 øre per kilowattime for de første tusen kilowattimene du bruker i løpet av en måned, sier energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV til NRK.

Han sier ordningen partiet fikk gjennom før jul var viktig for veldig mange.

– Men når strømprisene fortsetter å være så høye som de er, må vi forbedre støtteordningen kraftig, sier Haltbrekken.

– Så vil vi ha 80 prosent støtte for de neste 2.000 kilowattimene. Dette gjør at de som har dårligst råd og lavt forbruk får en solid støtte, sier Haltbrekken.

Staten dekker i dag 80 prosent av kostnaden for det overskytende når snittprisen på strøm overstiger 70 øre per kilowattime. Utgangspunktet har vært at dette skal gjelde fra desember til mars, men nå forlenges altså ordningen med ett år.

Forslaget om å forlenge strømstøtten med ett år sendes nå ut på høring. Etter høringen vil saken bli lagt fram for Stortinget. Målet er å få banket forlengelsen igjennom i tide til fakturaen for april, som kommer ut til kundene i mai.

Men først skal SV forhandle.

– Derfor må regjeringen raskt komme til Stortinget, så vi kan ha på plass en ny støtte fra 1. april, sa Haltbrekken til NTB torsdag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen