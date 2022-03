Politimedaljen med laurbærgren til Heimevernet

Politidirektør Benedicte Bjørnland roste innsatsen til Heimevernets mannskaper for deres innsats med å bistå politiet på grensen under store deler av pandemien.

– Det er også enkelte personer som fortjener en særskilt anerkjennelse. Heimevernets sjef, generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen, har gjennom sin store faglige dyktighet, samt personlige egenskaper, etablert et solid fundament for utvikling av samarbeidet mellom Forsvaret, politiet og øvrige totalforsvarsaktører, sa Bjørnland under tildelingen

Forsvaret ved Heimevernet har bidratt med over 70.000 soldatdøgn, og representantene fra både Forsvaret og Politidirektoratet var enige om at det er god samfunnsøkonomi i en slik krise landet har stått i.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, Distriktssjef HV05, oberstløytnant Svend Roger Ovenstad, generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen, politidirektør Benedicte Bjørnland, stabssjef Lars Aune, beredskapsdirektør Tone Vangen og seksjonssjef Jørn Schelderup var til stede under tildelingen.

Politimedaljen med laurbærgren blir blant annet tildelt politiembetsmenn og sivilt personell som har utmerket seg på en fortjenstfull måte i sin tjeneste for politi- og lensmannsetaten. Den har også tidligere blitt tildelt personer i Forsvaret.