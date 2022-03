Forsvaret regnet feil: Sprengte IT-budsjett med millioner, ikke milliarder

I februar meldte NRK at Forsvaret hadde brukt om lag tre milliarder kroner mer på datautstyr enn de hadde budsjett for. Det ble da meldt at rammeavtalen med IT-selskapet Atea hadde en grense på 1,2 milliarder kroner, men at overforbruket først ble oppdaget da Forsvaret hadde brukt mellom 3,5 og 4 milliarder kroner.

Fredag skriver Forsvarets Forum at Forsvaret har regnet feil, og at rammen på avtalen var 2,8 milliarder kroner – ikke 1,2 milliarder.

– Kontrakten som startet i 2015, hadde en ramme på rundt 400 millioner kroner hvert år. Fra da til dags dato har vi brukt 3,62 milliarder kroner på innkjøp. Det er utgjør et overforbruk på i overkant av 700 millioner kroner i henhold til det rammen på kontrakten la til grunn, sier brigader Eystein Kvarving til nettavisa.

Kvarving understreker at kostnadsoverskridelsen ikke vil gå utover andre deler av Forsvaret.

– Det handler om dårlig avtaleforvaltning, sier Kvarving.