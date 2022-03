Færre lærere har søkt om videreutdanning

Nedgangen skyldes hovedsakelig at det er færre søkere innen matematikk, engelsk og norsk, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Departementet er likevel glad for at to år med pandemi og en vinter med høyt sykefravær ikke har bidratt til en større nedgang.

Det er i tillegg rekordhøyt søkertall når det gjelder praktiske og estetiske fag. Mens det var 512 søkere i fjor, er det i år 674 søkere. Det er også langt flere som søker spesialpedagogikk, og søkertallet har økt fra 1.097 søkere i fjor til 1.676 i år.

– Nå er det veldig viktig at kommunene og andre skoleeiere godkjenner søknadene, slik at lærerne kan gå videre i opptaket til de enkelte videreutdanningstilbudet. Jeg håper kommunene prioriterer lærerne som vil fordype seg mer i praktiske og estetiske fag. Undersøkelser og tilbakemeldinger viser at vi trenger å styrke kompetansen i disse fagene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Høyre sier at de har advart mot regjeringens fjerning av kompetansekrav og manglende prioritering av norsk, matte og engelsk.

– Nå ser vi resultatene i synkende søkertall, men vi håper kommunene godkjenner så mange søknader om videreutdanning som mulig og prioriterer norsk, matte og engelsk, sier Høyres utdanningspolitiske talsperson, Margret Hagerup.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen