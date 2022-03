CIA-veteran frykter norsk rakett på Andøya kan føre til russisk misforståelse

– Hvis krisen i Ukraina fremdeles pågår, mener jeg det vil være svært uforsvarlig å sende opp raketter i denne delen av verden, sier CIA-veteran Peter Vincent Pry til NRK.

I 1995 førte oppskytningen av en norsk forskningsrakett til at russerne ved en misforståelse trodde det var en amerikansk rakett. Dette førte til at russerne gjorde alle forberedelser på atomkrig, påpeker Pry, som frykter at historien nå kan gjenta seg.

– Under det kaoset man ser nå, hvem vet. Russerne kan gjøre samme feil igjen, sier Pry, som mener Sverige har gjort en klok avgjørelse i å sette all oppskytning på pause inntil videre.

Russiske myndigheter ble varslet om oppskytningen for flere måneder siden, forsikrer konsernsjef Ketil Olsen i Andøya Space.

– Det ligger et regime her som er vel innarbeidet. Vi får bare sørge for å være tydelige og åpne på at det skjer, så det ikke kommer som en overraskelse på noen. Det er jo det verste som kan skje, men det skal det altså ikke gjøre, sier Olsen.

