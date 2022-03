Sivilombudet ber om tiltak ved utlendingsinternat på Trandum

Ombudet mener det fortsatt er en risiko for brudd på forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling av frihetsberøvede.

I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet ber Sivilombudet om en orientering. Blant annet dreier det seg om hvilke endringer som blir gjort for å sikre at dagens praksis for innlåsing og tilgang til kommunikasjonsmidler avsluttes.

I tillegg bes departementet orientere om planer for hvordan særlig utsatte internerte skal ivaretas og for å sikre at rutinemessig visitasjon ikke skjer.

