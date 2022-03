Regjeringen vil forlenge tog-kompensasjon

– Vi har forhåpentlig lagt periodene med strenge smitteverntiltak bak oss. Med færre reisende har koronapandemien vært krevende for persontogselskapene. Det er fortsatt vesentlig færre reisende enn før koronaen rammet oss. For å opprettholde et attraktivt togtilbud går regjeringen inn for å kompensere togoperatørene for reduserte billettinntekter fram til utgangen av juni i år, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Per i dag går kompensasjonsordningen, som skal kompensere for reduserte billettinntekter, ut mars.

Regjeringen vil legge fram forslag til Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i mai.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen