Oslo forbereder seg på å motta 2.000 ukrainske flyktninger

I fjor kom det rundt 200 flyktninger til Oslo totalt, skriver Aftenposten.

– Vi har spurt alle bydeler om deres kapasitet. Kartleggingen denne uken gir et grovt anslag om at vi har plass til 2000 flyktninger i første fase, sa byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap) på et møte i helse- og sosialutvalget i kommunen.

Hun sier kommunene kommer til å måtte strekke seg lenger enn de i utgangspunktet har kapasitet til. I Oslo handler det først og fremst om boliger til flyktningene. Kommunen har tidligere bedt de som har ledig husvære, melde seg til kommunen. Torsdag morgen hadde kommunen fått rundt 30 henvendelser.

